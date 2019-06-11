Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности.

«По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято», - приводит его слова Интерфакс.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы задержали в центре города 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.



Голунов вину не признал. Он высказал мнение, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он раньше получал угрозы. Его защита допустила, что наркотики могли ему подбросить, и указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских. Также журналист пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания.

Также вопросы вызвала публикация на сайте ГУ МВД Москвы фотографий из подпольной нарколаборатории, про которые пресс-служба главка сначала утверждала, что все они были сделаны у Голунова дома. Впоследствии выяснилось, что в его квартире был сделан только один из девяти опубликованных снимков.

Журналистское сообщество выступило в поддержку Голунова. На Петровке, 38 и у Никулинского суда с 8 июня проходили пикеты в защиту журналиста. Акции в его поддержку проходили также в других городах и странах, за него заступались организации и отдельные общественные деятели.