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Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.

Об этом проинформировал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарєва Владислава», - отметил заместитель главы АП.

Владислав Бухарев Викторович родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Народный депутат Украины VIII созыва, бывший первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание — генерал-лейтенант.

Напомним, 14 апреля тогдашний Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 12 апреля подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 
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