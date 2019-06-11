Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.
Об этом проинформировал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает Укринформ.
«Подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарєва Владислава», - отметил заместитель главы АП.
Владислав Бухарев Викторович родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Народный депутат Украины VIII созыва, бывший первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание — генерал-лейтенант.
Напомним, 14 апреля тогдашний Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 12 апреля подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
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