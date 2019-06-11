Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, которое направит на рассмотрение Верховной Рады. Об этом на брифинге во вторник сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает 112 Украина.

«Подписано представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко», - сообщил он.

Указанный документ будет направлен в парламент, где его рассмотрят нардепы.

Отметим, ранее Рада отказалась поддержать представления Зеленского об увольнении главы СБУ Грицака, министра иностранных дел Климкина и министра обороны Полторака.

Напомним, 30 мая в Администрации Президента Украины заявили о подготовке материалов об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

6 июня Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.