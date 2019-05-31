Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Ранее сегодня он утвердил новый состав СНБО.

Также Зеленский заявил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных органов.

В Администрации Президента открестились от заявлений совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира о необходимости отмены закона о статусе украинского языка.

Президент уволил Петра Цигикала с должности руководителя Госпогранслужбы Украины.

Временный поверенный в делах США Кристина Квин прибыла в Украину.

Полиция Венгрии арестовала капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, что привело к смерти как минимум семи людей.

Правительство Малайзии хочет увидеть «твердые доказательства» того, что Россия ответственна за уничтожение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

В Украине люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Подозреваемому в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владиславу Мангеру позволили передвигаться в пределах области, не предупреждая об этом следствие.

Центральная избирательная комиссия заявляет, что из-за невнесения изменений в закон о публичных закупках ситуация с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов является критической.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.