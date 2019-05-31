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Подозреваемому в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владиславу Мангеру позволили передвигаться в пределах области, не предупреждая об этом следствие.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает «Украинская правда».

В пятницу Шевченковский райсуд Киева продлил Мангеру меру пресечения до 1 июля.

Чиновника оставили без загранпаспортов и с электронным браслетом. Покидать Херсонскую область он должен исключительно с разрешения правоохранителей.

Ранее он должен был также предупреждать о своих перемещениях в пределах области.

Адвокат подозреваемого Андрей Мурашкин объяснил УП, что необходимость расширить границы свободного передвижения связана с необходимостью выполнения обязанностей главы облсовета.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

В апреля ГПУ объявила Мангеру новое подозрение.
ForUm

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