Правительство Малайзии хочет увидеть «твердые доказательства» того, что Россия ответственна за уничтожение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает УНИАН.

По его словам, Малайзия получила отчет расследования Международной группы следователей в Нидерландах и соглашается с его выводом, что MH17 был уничтожен ракетой российского производства.

Но, как пишет MalaiMail, по мнению малайзийского премьера, это все равно не доказывает, что именно Россия ответственна за ее запуск. «Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты», - сказал Махатхир Мохамад во время конференции с FCCJ.

«Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственна за запуск ракеты», - сказал глава малайзийского правительства.

Он также добавил, что его страна должна принять участие в оценке данных черного ящика MH17, поскольку лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании. И на борту были малазийцы.

«Мы можем и не проводить самостоятельно экспертизу. Но мы можем купить ее. По определенным причинам, Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы узнать, что произошло. Мы не знаем, почему нас исключили из процесса оценки. Но с самого начала мы видим слишком много политики в нем. И целью, кажется, было не выяснить обстоятельства событий, а указать пальцем на россиян. Это не нейтральная оценка», - сказал Мохамад.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России заявило, что ракета зенитного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17, якобы была отправлена ​​на территорию Украины еще в 1986 году.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями Украины в сбитии авиалайнера заявило, что доверяет результатам расследования Совместной следственной группы, свидетельствующим о вине России.