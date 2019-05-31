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Полиция Венгрии арестовала капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, что привело к смерти как минимум семи людей.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

64-летний украинский гражданин Юрий С. из Одессы, который является капитаном речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.

Уголовное расследование проводится по статье халатность во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.

Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, по'тому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.
ForUm

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