также в разделеВыборы
Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко 11
ЦИК: Ситуация с подготовкой к выборам критическая 27
На досрочные выборы в ВР выделят почти 2 миллиарда 18
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы 44
Для смены места голосования теперь нужен только паспорт 37
Партия Саакашвили собирается участвовать в выборах в Раду 33
Парубий призвал депутатов безотлагательно принять новый Избирательный кодекс 79
ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОВГА предоставить выводы о возможности проведения выборов в ВР 26
Стартовал процесс изменения места голосования на выборах в ВР 94
В Украине стартовала избирательная кампания в Раду 90
Кличко заявил, что УДАР пойдет на выборы 18
Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах 110
«Голос Украины» опубликовал результаты выборов президента 282
Объявлены результаты выборов президента Украины 205
ЦИК сообщила, когда объявит результаты выборов 98
ЦИК подвела итоги выборов за рубежом 46
ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов 44
В ЦИК отвергли обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов 205

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выборы – необходимый и естественный процесс в жизни демократического государства. Внеочередные выборы – с одной стороны форс-мажор с точки зрения организации процесса, с другой – одна из составляющих здорового демократического общества», – отметил Аваков.

По его словам, позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников. «Моим приказом все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса. Рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью «ОПОРА», – подчеркнул глава МВД.

«Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности. Демократия – это прежде всего безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить», – заявил Аваков.

«Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной и миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах. Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей», – подчеркнул он.

«Вместе с украинским гражданским обществом мы задали высокую планку на выборах президента – избирательный процесс, голосование и определение результатов прошли на высоком уровне легитимности: без существенных нарушений, в соответствии с законом, и были признаны народом Украины и международным сообществом как образцовые.

У нас хватит сил, средств и опыта провести парламентские выборы на том же уровне. Надеюсь на поддержку каждого из вас! Работаем», – подытожил Аваков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги