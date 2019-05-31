Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выборы – необходимый и естественный процесс в жизни демократического государства. Внеочередные выборы – с одной стороны форс-мажор с точки зрения организации процесса, с другой – одна из составляющих здорового демократического общества», – отметил Аваков.

По его словам, позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников. «Моим приказом все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса. Рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью «ОПОРА», – подчеркнул глава МВД.

«Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности. Демократия – это прежде всего безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить», – заявил Аваков.

«Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной и миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах. Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей», – подчеркнул он.

«Вместе с украинским гражданским обществом мы задали высокую планку на выборах президента – избирательный процесс, голосование и определение результатов прошли на высоком уровне легитимности: без существенных нарушений, в соответствии с законом, и были признаны народом Украины и международным сообществом как образцовые.

У нас хватит сил, средств и опыта провести парламентские выборы на том же уровне. Надеюсь на поддержку каждого из вас! Работаем», – подытожил Аваков.