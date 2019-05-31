Временный поверенный в делах США Кристина Квин прибыла в Украину, сообщает пресс-служба Посольства.

«Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временного поверенного в делах США в мае 2019 года. С 2013 г. по апрель 2019 года Квин работала в должности и.о. заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже», - говорится в сообщении.

Перед этим Квин занимала должность и.о. заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента. Кристина также работала в посольстве США в Москве, России; в Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, Бельгии; в посольстве США в Маниле, на Филиппинах. В Государственном департаменте США в Вашингтоне она работала над вопросами отношений с Европейским Союзом и двусторонних отношений со Словенией.

Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершила работу на своем посту.