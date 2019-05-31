Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский напомнил, что позавчера посетил шахту «Лесная» в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Два года назад погибли 8 горняков на шахте «Степная» ГП «Львовуголь». Недавно погибли 17 шахтеров на шахте «Схидкарбон» у Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

«Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу – безответственность, бесхозяйственность и коррупция», - подчеркнул Зеленский.

Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

«Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», - подчеркнул Зеленский.