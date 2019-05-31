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В Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира о необходимости отмены закона о статусе украинского языка. Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

«Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией Президента Украины Владимира Зеленского и Администрации Президента», - заявили в пресс-службе.

Также напомнили, что  Шефир не является должностным лицом Администрации Президента или членом партии «Слуга народа», - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником Президента.

«С момента вступления Владимира Зеленского в должность Борис Шефир не общался с Главой государства», - уточнили в пресс-службе президента.

Напомним, 30 мая Борис Шефир заявил, что с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить. «Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», - сказал Шефир.

В Верховной Раде и правительстве резко отреагировали на слова Бориса Шефира. 
ForUm

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