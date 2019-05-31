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Центральная избирательная комиссия заявляет, что из-за невнесения изменений в закон о публичных закупках ситуация с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов является критической, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

В Комиссии напомнили, что 24 мая начался избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов. «Краткосрочности и быстротечность указанного избирательного процесса делают невозможным проведение публичных закупок в сроки, определенные Законом Украины «О публичных закупках», – говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что 29 мая состоялось совещание под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, с участием представителей Комиссии, Минэкономразвития, Минюста, Администрации Президента, Верховной Рады и других органов по осуществлению публичных закупок для организации подготовки проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019. «Во время совещания единой была позиция представителей государственных органов о необходимости законодательного урегулирования указанного вопроса. Однако согласно комментариям вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, маловероятным является принятие изменений в закон с учетом скоротечности избирательного процесса и требований Регламента ВРУ», – сообщили в Комиссии.

ЦИК считает безосновательными заявления Минэкономразвития, обнародованные на правительственном портале, относительно попыток Комиссии осуществлять закупки «непрозрачным, неэффективным способом», что «создаст условия для злоупотреблений во время заключения и выполнения договоров закупок». Комиссия обращает внимание, что проблема осуществления публичных закупок для организации подготовки и проведения выборов поднимается Комиссией с 2016 года и только в контексте обеспечения реализации гарантированного Конституцией Украины активного и пассивного избирательного права граждан Украины.

ЦИК отмечает, что именно Минэкономразвития как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и государственного заказа, должно давно учесть обоснованные многочисленные обращения Комиссии для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля.

Центральная избирательная комиссия ожидает скорейшего внесения изменений в Закон Украины «О публичных закупках» или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему.

Напомним, 22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к президенту, Верховной Раде, Кабмину с призывом принять изменения в закон о публичных закупках для проведения выборов в ВР.
ForUm

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