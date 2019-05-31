В Украине люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. Об этом в Вашингтоне заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Голос Америки.
По его словам, если раньше у Запада была определенная усталость от Украины, то сейчас смена власти сдвинула это с места. «Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать», - заявил Волкер.
Относительно нового Президента Владимира Зеленского, спецпредставитель подчеркнул, что Америка не поддерживала ни одного из кандидатов в президенты и выступала только за демократический выбор украинцев. «Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко. Но США этого не делали. Я очень рад, что, на самом деле, Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы не возглавлял Украину», – отметил он.
По его словам, визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.
«Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины – как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма», - отметил Волкер.
«То, что происходит во внутренней политике США никого не должно отвлекать, это не изменит политику США в отношении Украины. Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», - добавил он.
Напомним, ранее Волкер опроверг информацию, что он якобы рекомендовал Президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.
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