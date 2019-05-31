Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Так, в новый состав СНБО вошли:
первый заместитель главы СБУ Иван Баканов;
глава Администрации президента Андрей Богдан;
секретарь СНБО Александр Данилюк;
министр финансов Оксана Маркарова;
заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко;
заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка;
начальник Генерального штаба Руслан Хомчак;
Из состава СНБО выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.
Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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