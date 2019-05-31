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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, в новый состав СНБО вошли:

первый заместитель главы СБУ Иван Баканов;

глава Администрации президента Андрей Богдан;

секретарь СНБО Александр Данилюк;

министр финансов Оксана Маркарова;

заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко;

заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка;

начальник Генерального штаба Руслан Хомчак;

Из состава СНБО выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
ForUm

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