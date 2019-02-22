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Депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что «определенные структуры» готовят ряд провокаций против него и МВД. 

Официальный Будапешт считает «полуфашистским» украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Платные адвокаты экс-президента Виктора Януковича подали апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым его приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

В деле по Януковича защитник Александр Байдык обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. 

Для запуска бесперебойной работы Одесского припортового завода найдено несколько механизмов. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время очередной встречи с работниками предприятия.

Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников полиции Сум за нарушение законодательства в части превышения властных полномочий, якобы препятствование законной деятельности политических партий и заведомо незаконное задержание.

Минюст Украины опроверг заявление РФ о якобы отказе ЕСПЧ в удовлетворении запроса украинских властей о новых мерах обеспечения в деле о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации, направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

На автодороге «Николаев – Херсон» вблизи села Шевченково неизвестные на двух автомобилях напали на водителя авто Range Rover и отобрали у него сумку с 15 млн грн.

Растаможить автомобили с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно до полуночи 22 февраля, напомнило Министерство финансов.

Европейский Союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Вчера, 21 февраля, поздно вечером политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара, скорее всего, для дальнейшего этапирования в колонию.

На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области состоялись успешные испытания и боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-125, «Куб», «Рокач» и «Тор».

Украина в 2018 году расширила географию экспортных поставок продукции и увеличила количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.

Установить личность третьего участника отравления в Солсбери, ГРУшника Дениса Сергеева, путешествовавшего с паспортом на имя Сергей Федотов, помог фильм о бое на высоте Ослиное ухо в Дагестане в 1999 году. Об этом говорится в расследовании  The Insider и расследовательской группы Bellingcat.

В Новобоварском и Шевченковском районах Харькова неизвестные взорвали банкоматы.

Сегодня утром на улице Лютеранской в центре Киева произошло ДТП с участием грузовика «Рено-Магнум», нагруженного кирпичом. 

В селе Ходосовка Киево-Святошинского района ночью сгорел автомобиль журналиста.

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