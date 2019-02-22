Минюст Украины опроверг заявление РФ о якобы отказе ЕСПЧ в удовлетворении запроса украинских властей о новых мерах обеспечения в деле о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Как говорится, не Иванов, а Рабинович, не 10 тысяч, а 10 рублей, не в спортлото, а в преферанс и не выиграл, а проиграл», - написал он в Facebook.

«Во-первых, нет в ЕСПЧ дела о «задержании кораблей». У кораблей нет прав, которые защищались бы Европейской конвенцией по правам человека. Права есть у моряков, которые были незаконно захвачены в плен российскими властями и о нарушении прав которых Минюст Украины подал в ЕСПЧ межгосударственное заявление против РФ. Во-вторых, 4 декабря 2018 года Суд по заявлению Минюста Украины вынес решение о применении мер предварительного характера по Правилу 39 Регламента суда, которым Суд обязал правительство РФ обеспечить надлежащее медицинское лечение тем заключенным украинским военно-морским служащим, в том числе тех, кто был ранен», - отметил Лещина.

В-третьих, по его словам, минюст РФ 10 и 19 декабря 2018 года обращался в Суд с заявлениями об отмене этого решения, но Суд каждый раз отказывал в таких заявках и подтверждал действие мер по Правилу 39.

Кроме того, 15 февраля 2019 Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с дополнительным заявлением по Правилу 39.

«В этом заявлении Минюст предоставлял Суду дополнительную информацию относительно медицинского состояния трех раненых моряков (в частности, документы, полученные от Минздрава) и обращал внимание Суда на то, что их перевод в СИЗО «Лефортово» ставит под сомнение возможность оказания им медицинской помощи в этом учреждении. Правительство Украины просило Суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего лечения и предлагал услуги соответствующих украинских медицинских учреждений, которые готовы предоставить такие услуги бесплатно», - сообщил чиновник.

ЕСПЧ в ответ на это дополнительное заявление указал следующее: «19 февраля 2019 года председатель секции принял решение, что это ходатайство соответствует ходатайству Украины от 28 ноября 2019 года, и соответственно охватывается указаниями относительно временных мер по Правилу 39, предоставленными Европейский судом 4 декабря 2018 года». Другими словами, Суду не надо дополнительно указывать российским властям на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей медицинской помощи, в том числе в специализированных медицинских учреждениях. Правительство РФ должно это сделать само, на основании решения Суда о принятии мер по Правилу 39 от 4 декабря 2018 года.

«Правительство Украины продолжает контролировать медицинское состояние моряков и продолжит информировать Суд о динамике ситуации, особенно учитывая то, что правительство РФ очевидно пренебрегает своей обязанностью по предоставлению Суду соответствующей информации», - отметил Лищина.

Ранее в пятницу, 22 февраля, в пресс-службе Минюста России сообщили, что ЕСПЧ отказал Украине в удовлетворении иска о предоставлении медицинской помощи украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Как сообщалось, трое из 24 украинских пленных военных моряков, которые противоправно содержатся в следственных изоляторах в Москве, нуждаются в немедленной медицинской помощи в связи с полученными во время вооруженной агрессии российской стороны в районе Керченского пролива ранениями.

4 декабря 2018 года на запрос Украины в рамках нового межгосударственного иска Украины против России ЕСПЧ уже ввел срочные меры с требованием к российской стороне обеспечить права пленных украинских военных моряков, включая предоставление им надлежащей медицинской помощи.

25 ноября 2018 года Россия в нейтральных водах в районе Керченского пролива осуществила открытую военную агрессию против Украины, атаковав два бронированных катера и одно судно Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, осуществлять переход из Одессы в Мариуполь. В результате агрессии в плен были захвачены 24 украинские военные моряки, трое из них получили ранения.