В деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича защитник Александр Байдык обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Защитник просит Оболонский районный суд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также защитник просит районный суд Киева исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

Сейчас суд решает вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника.

Напомним, приговором Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 Янукович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Янукович признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно – пособничество в ведении агрессивной войны.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время он признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Приговор суда не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.