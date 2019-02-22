На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области состоялись успешные испытания и боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-125, «Куб», «Рокач» и «Тор», сообщили ForUm’у в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, перед украинской промышленностью была поставлена ​​задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести «полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований».

«Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей», - сказал Турчинов, добавив, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Также, по словам секретаря СНБО, благодаря усилиям производственников повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество персонала.

«По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов», - сказал Турчинов, добавив, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей.

«Оборонным бюджетом на 2019 запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны», - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что в ВСУ после завершения испытаний поступят модернизированные зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «Куб» и «Тор».