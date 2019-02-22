Европейский Союз продлит санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Евросоюз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и еще 11 человек будут продлены еще на один год», – написал он.

Напомним, Европейский суд своим решением от 19 декабря аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова.