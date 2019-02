Расследователи Bellingcat раскрыли настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который скрывался под именем «Сергей Федотов». Этим подозреваемым является Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, говорится в расследовании, сообщает УНИАН.

Сообщается, что Денис Сергеев родился в Ушарале, небольшом военизированном городке в бывшей советской республике Казахстан, недалеко от советско-китайской границы. Сергеев, как и его альтер-эго «Федотов», родился 17 сентября 1973 года. Он служил в армии в городе Новороссийск в Краснодарском крае.



В период между 2000 и 2002 годами он был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, широко известную в России как «Консерватория ГРУ». Военно-дипломатическая академия ежегодно выпускает 100 элитных офицеров разведки, шпионов в дипломатических и военных прикрытиях.

«Мы не установили, где проходила служба Дениса Сергеева до Академии; однако известно, что набор в Академию происходит среди военнослужащих с минимальным званием капитана, которые преуспели в своей военной службе, традиционно в подразделениях спецназа или военно-морского флота. Как и все остальные выпускники, Сергеев закончил бы Академию с минимальным званием подполковника. Хотя у нас нет подтверждения его нынешнего воинского звания, срок службы и характер его назначений с момента окончания школы указывают на то, что в настоящее время он имеет минимальное звание полковника, а, возможно, и генерал-майора», - говорится в расследовании.

В период с 2004 по 2012 год Денис Сергеев, под своей реальной личностью, был акционером и/или управляющим директором восьми российских компаний. Эти компании, были фиктивными корпорациями, названия которых имитируют названия других крупных компаний, зарегистрированных в России, и были ликвидированы в период между 2007 и 2012 годами.

В большинстве компаний Сергеев был единственным акционером, а в двух он был совладельцем с другими людьми, некоторых из которых определили как сотрудников ГРУ.

Также удалось установить, что в течение 2009 года Денис Сергеев получил персональный кредит в российском банке на сумму чуть более миллиона долларов США. Выделение такого крупного займа лицу, которое, как видно из его кредитной истории (полученной из просочившейся российской коллекции кредитных историй), не имело ни недвижимости, ни личного автомобиля, - это необычно.

«Похоже, что кредит был выдан на основании личного дохода Дениса Сергеева в качестве, как он заявляет, «специалиста», работающего в компании под названием Loreven Style Ltd, специализирующейся на консалтинговых услугах», - говорится в сообщении.

В 2010 году Денис Сергеев получил свой псевдоним «Сергей Вячеславович Федотов». Новый паспорт на это имя, выдан в той же серии, что и паспорта двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей: Чепиги и Мышкина.

The Insider и Bellingcat удалось получить информацию о передвижениях «Федотова» за 2012-2018 годы и география этих поездок довольно широка, она включает Западную и Восточную Европу, Центральную Азию и Ближний Восток.



«В 2014 году «Федотов» летал в Прагу вместе с «Поповым» (Мишкиным), где они вместе пробыли 8 дней, до 2 февраля, после чего вернулись в Москву. Как удалось установить чешскому изданию Respekt, они остановились в отеле Best Western Meteor Plaza, где жили в одном номере (это нормально)», - сообщает The Insider.



Помимо этого, как удалось установить, «Федотов» в 2012 году провел 5 дней в Киеве.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта 2018 после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известным под вымышленным именем «Сергей Федотов».