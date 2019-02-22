Платные адвокаты экс-президента Виктора Януковича подали апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым его приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, сообщили ForUm’у в пресс-службе адвокатского объединения «АВЕР ЛЕКС».

«С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства – все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы», - заявил адвокат Виталий Сердюк.

По словам адвоката, приговор Оболонского районного суда – «это ничто иное, как инструмент политического преследования Виктора Януковича и попытка представить решение суда как победу нынешней власти над своим политическим оппонентом».

Кроме того, Сердюк заявил, что апелляция, ранее поданная адвокатом Центра вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, якобы является незаконной. «Виктор Янукович неоднократно официально высказал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более, действия которого координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины», – говорится в сообщении.

«В отношении адвоката Юрия Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления, предусмотренного статьей 400-1 Уголовного кодекса Украины – представительство в суде без полномочий, а также жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности – лишении права заниматься адвокатской деятельностью», – подчеркнул адвокат.

Напомним, приговором Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 Янукович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Янукович признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно – пособничество в ведении агрессивной войны.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время он признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Приговор суда не вступил в законную силу. Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на решение суда.

Также деле по обвинению Януковича защитник Александр Байдык обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.