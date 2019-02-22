Сегодня утром на улице Лютеранской в центре Киева произошло ДТП с участием грузовика «Рено-Магнум», нагруженного кирпичом.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Пострадали двое мужчин, находившихся в кабине. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

В полицию поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль, нагруженный кирпичом, скатился с горки, повредил припаркованные авто и остановился в арке.

На место происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа. Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозной гидравлики.

Фото: Неинтересный Киев

Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.