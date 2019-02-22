Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что «определенные структуры» готовят ряд провокаций против него и МВД. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определенные структуры готовят ряд провокаций против меня как министра внутренних дел и МВД. Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине», – отметил он.

«По «сценарию» на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна «упасть» внушительная сумма денег в иностранной валюте якобы за «оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата», – сообщил Аваков.

По его словам, для полноты «эффекта» деньги могут быть российского происхождения. «Когда такого рода провокации исходят от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем», – подчеркнул он.

«Я уже много раз говорил и повторю еще раз: я никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать «тайных» союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе. Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип», – отметил министр.

По его информации, на 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. «Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, «Батьківщина» – 337, «Самопоміч» – 159, «Громадянська позиція» – 124, Радикальна партія – 117. И чем ближе день «Х» - тем больше таких сообщений и вызовов мы будем получать круглосуточно. И тем жестче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек! Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой», – сообщил Аваков.

«Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно будет думать о стране. Несмотря на всю грязь, сопутствующую избирательному процессу, мы и дальше будем выполнять свою работу: спокойно, без нервов, жестко и по закону! Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность», – подытожил он.