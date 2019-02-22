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В Новобоварском и Шевченковском районах Харькова неизвестные взорвали банкоматы, сообщает пресс-служба облполиции.

Так, в 03:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты.

В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке. Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других – в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.

Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников.
ForUm

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