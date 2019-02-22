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В селе Ходосовка Киево-Святошинского района ночью сгорел автомобиль журналиста, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о возгорании автомобиля Ford Fiesta поступило в 05:00.

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Чабанивского отделения полиции.  

Автомобиль заявителя, который был припаркован на обочине, огнем уничтожен полностью. Также сгорел автомобиль, который находился рядом. Из людей никто не пострадал.

Представитель СМИ связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью. По его мнению, таким образом ему пытаются отомстить определенные лица.  

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к поджогу, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Журналист Василий Крутчак сообщил в Facebook о поджоге авто.
ForUm

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