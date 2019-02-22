Установить личность третьего участника отравления в Солсбери, ГРУшника Дениса Сергеева, путешествовавшего с паспортом на имя Сергей Федотов, помог фильм о бое на высоте Ослиное ухо в Дагестане в 1999 году.

Об этом говорится в расследовании The Insider и расследовательской группы Bellingcat

Сообщается, что Сергеев, как и Чепига с Мишкиным, вырос в казахстанском селе Ушарале. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище, после чего продолжил военную карьеру в ВДВ. В 1999 году Сергеев участвовал в бою за высоту Ослиное Ухо в Дагестане, был ранен и представлен к государственной награде. Вскоре, в начале 2000-х годов, он переехал в Москву, где поступил в Военную академию (на сленге — «консерваторию»), которая готовит сотрудников ГРУ.

Идентификация «Федотова» заняла больше времени, так как, в отличие от случая с Петровым и Бошировым, британские власти не публиковали его фотографию, сам факт его существования стал известен только благодаря публикации «Фонтанки», обратившей внимание, что некто «Сергей Федотов» с загранпаспортом из ГРУшной серии в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым (Мишкиным) и прилетел в Великобританию 2 марта 2018 года, в тот же день, что Петров и Боширов.

Отсутствие фотографии было не единственной проблемой. Как обнаружили Bellingcat и The Insider, российские власти начали уничтожать следы существования Федотова, и те данные о нем, которые удалось получить еще в октябре, через пару месяцев уже исчезли из российских баз данных, в том числе из паспортной базы, базы ГИБДД, базы пересечения границы и других.

Расследователям, однако, удалось получить списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года, и подтвердить, что «Федотов» прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова, а вот на обратный рейс он не сел. Из того же списка пассажиров удалось получить и дату рождения, но она, как и имя, могла быть вымышленной. Помня о том, что ГРУшники при получении своей новой агентурной личности сохраняют многие данные о себе, The Insider и Bellingcat попытались обнаружить человека с похожими данными и зарегистрированного по одному из адресов, связанных с ГРУ.

После множества различных комбинаций удалось найти «подозревамого»: по адресу ул. Народного Ополчения, 50 (Военная академия ВС РФ, также известная как «Консерватория ГРУ») был прописан человек с той же датой рождения — Денис Вячеславович Сергеев.

Однако без фотографии установить, являются ли Федотов и Сергеев одним и тем же человеком, представлялось делом непростым. А все данные с фотографиями (копии паспортов и водительских удостоверений) были удалены из российских баз данных. The Insider и Bellingcat связались со множеством источников в разных странах, в том числе с отелями, где останавливался «Федотов», и один из источников предоставил копию фотографии Федотова из его загранпаспорта.

На первый взгляд на известном документальном видео и на фотографии разные люди. Изначально расследователи The Insider и Bellingcat сочли, что пошли по ложному следу. Однако профессиональная экспертиза, проведенная профессором Хасаном Югейлом из Центра визуальных вычислений Брэдфордского университета , установила, что коэффициент совпадения между фото — 78%, при необходимых 70% для одного и того же человека.