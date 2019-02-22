Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников полиции Сум за нарушение законодательства в части превышения властных полномочий, якобы препятствование законной деятельности политических партий и заведомо незаконное задержание.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

По данному факту назначено служебное расследование.

В то же время уже установлено, что по спецлинии «102» поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской происходит подкуп избирателей. А именно – раздача денежных средств – за голосование за одного из кандидатов в президенты.

Чтобы проверить сообщения о нарушениях избирательного законодательства, на место происшествия выехали дежурный наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции.

По указанному адресу правоохранители застали двух граждан – один зарегистрирован в Киеве, другой – житель Днепропетровской области. Никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков, что именно здесь расположено офисное помещение представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.

Сами же граждане не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения по уведомлению о подкупе избирателей.

В то же время у одного из них сотрудники полиции заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет. Поскольку данные граждане отказались предоставлять какие-то объяснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства – наручники – и задержанных доставили в горотдел полиции.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства. Само помещение стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства работников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены.

По факту превышения власти и служебных полномочий сотрудниками полиции начато уголовное производство. Сведения в Едрей внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям УСБУ в Сумской области. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Предупреждаем участников гонки, а также сотрудников полиции, об уголовной ответственности за нарушение норм избирательного законодательства и прав людей.