Вчера, 21 февраля, поздно вечером политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара, скорее всего, для дальнейшего этапирования в колонию, сообщает «Крымская правозащитная группа».

«Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны», – говорится в сообщении.

КПГ отмечает, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

Согласно статье 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены.

«В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации», — говорится в этой статье УИК РФ.

Правозащитники подчеркивают, что Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, при этапировании в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова.

«Этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в Краснодар.