На автодороге «Николаев – Херсон» вблизи села Шевченково неизвестные на двух автомобилях напали на водителя авто Range Rover и отобрали у него сумку с 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение о преступленит в полицию Витовского района поступило около 23:20 21 февраля.

По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли несколько человек в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.

Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.