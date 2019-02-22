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Для запуска бесперебойной работы Одесского припортового завода найдено несколько механизмов. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время очередной встречи с работниками предприятия.

«Я докладывал на эту тему Президенту Украины, несколько раз общался с премьер-министром и руководством НАК «Нафтогаз Украины». Существует несколько механизмов запуска завода не на месяц-два, а на длительный срок. Во-первых, это – передача его в управление или аренду НАК «Нафтогаз Украины». Еще одно возможное решение проблемы мы нашли во время совещания у первого вице-премьера – это передача ОПЗ в управление или аренду Аграрного фонда Украины, который имеет все необходимые ресурсы», - подчеркнул Степанов.

Также глава региона отметил, что воспользовавшись любым из этих механизмов, завод удастся запустить в короткие сроки.

Как сообщал ForUm,  в 2018 году Кабинет Министров Украины утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, в число которых вошел ОПЗ.
ForUm

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