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Украина в 2018 году расширила географию экспортных поставок продукции и увеличила количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, в 2018 году в целом было открыто 85 новых рынков по различным видам продукции – это рынки Албании (мясо птицы и продукты из него); Республики Гана (мясо птицы и продукты из него); Гонконг (мясо птицы и продукты из него, яйца и яичные продукты); Республики Македонии (молочная продукция, комбикорма); Королевства Марокко (мясо птицы и продукты из него, яичные продукты); ОАЭ (живые овцы и козы, суточный молодняк домашней птицы, живая птица, инкубационные яйца); Республики Сербия (яйца и яичные продукты); Республики Таджикистан (мясо, мясные и молочные продукты, рыбу и рыбопродукты, сырье животного происхождения, корма растительного происхождения); Тунисской Республики (мясо птицы); Турции (свежее, охлажденное, замороженное мясо в тушах / мяса обвалки крупного рогатого скота); Черногории (яйца и яичные продукты) и др.

Кроме того, благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам ЕС, сейчас 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны Европейского Союза, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

Также в прошлом году было разработано и согласовано 20 международных сертификатов на экспорт и 24 сертификата на импорт животных и продуктов животного происхождения - всего 44 формы международных сертификатов для импорта / экспорта подконтрольной продукции.

«Это позволило нивелировать экономическое влияние от потери рынка Российской Федерации и способствовало повышению уровня Украины как надежного торгового партнера», - резюмировали в ведомстве.

 
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