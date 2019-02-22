Официальный Будапешт считает «полуфашистским» украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло «полуфашистский» закон об образовании», - сказал он, добавив, что Венгрия продолжает требовать внесения изменений в законодательство.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что «искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться к новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней».

Напомним, 15 ноября 2019 Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.