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Депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.

Как сообщает местное издание Мост, за это решение проголосовало 38 депутатов.

Этим же решением депутаты предоставили зоне зеленых насаждений статуса сквера на Забалке и дали ему имя Дениса Лошкарева.

С предложением назвать улицу в честь Гандюзк выступил Евгений Матковский.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.
ForUm

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