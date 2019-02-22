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Растаможить автомобили с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно до полуночи 22 февраля, напомнило Министерство финансов.

«С 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога», - сообщается в Twitter ведомства.

 


 

 

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент.

27 ноября 2018 года Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.

Продления льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации не будет.
ForUm

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