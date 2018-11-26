Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти заподозрили, что на обстрелянных и захваченных украинских кораблях в районе Керченского пролива «проплывали радикалы, которые хотели взорвать Керченский мост».

Об этом он заявил во время экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с актом агрессии России против Украины, сообщает УНИАН.

Он утверждает, что ответственными за нападение России на украинские суда в районе Керченского пролива являются «те элиты, которые отдали экипажам этих кораблей незаконные приказы».

Полянский отметил, что сейчас три украинских судна захвачены и «начато уголовное производство». «Киев постоянно нарушает границы РФ, в частности по Азову мы имеем общее соглашение с Украиной, она вольно интерпретирует это соглашение», - выразил свое мнение Полянский.

По его словам, после введения в эксплуатацию Керченского моста украинские суда беспрепятственно проплывали в Бердянск. «Существует неправомерное использование Керченского пролива с нарушением международного права», - считает он.

«Три часа российские лодки пытались остановить украинские лодки: было подозрение - там проплывали украинские радикалы, которые угрожали взорвать Керченский мост», - утверждает Полянский.

Полянский также заяваил, что на одном захваченных РФ кораблей украинских ВМС якобы находились сотрудники украинских спецслужб, «имевшие специальное задание», сообщает ТАСС.

«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание - действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем», - сказал он.

Полянский также заявил, что украинская сторона якоюы нарушила российскую границу «в том месте, которое еще до 2014 года было российской территорией, если уж говорить о Крыме и не о Крыме». «Украинцы при этом отказались от лоцмана и вероломно шли в Керченский пролив с юга. То есть, налицо грубейшая провокация», - заключил зампостпреда РФ при ООН.

«Налицо грубейшая провокация, - заявил он, обращаясь к тем членам СБ ООН, кто заявил о поддержке Украины. - И тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете. Ваши действия по поддержке Украины уже приводят к ужесточению ситуации на востоке Украины».

«Вопрос в том, что украинцы, без проблем пользовавшиеся режимом судоходства в Керченском проливе, пошли на очевидную провокацию, подвергая опасности жизни своих моряков, - отметил он. - На этот вопрос никто не потрудился ответить, никто об этом даже не заикнулся. Это можно воспринимать как карт-бланш Украине продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе».

«Здесь призывали уважать только суверенитет Украины, - отметил российский дипломат. - Суверенитет Российской Федерации тоже стоит уважать».

«Что касается самого инцидента, то расследование продолжается, и мы, конечно же, поделимся его итогами», - добавил он.

Ранее страны-члены Совета Безопасности ООН не поддержали проведение заседания по той повестке, которую предлагала Россия.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.