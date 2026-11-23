Боєць батальйону "Братство" і полонений.

Протягом минулого тижня військові підрозділи «Християнського корпусу», що ведуть оборонні бої на Запорізькому напрямку, проводили розвідку, ураження живої сили противника, налагоджували логістику, відбивали ворожі атаки та протидіяли диверсійним групам росіян, які намагалися проникнути в наш тил.



За результатами бойової роботи, наші воїни взяли у полон двох російських військових, знищили чотирьох диверсантів на шляху до агломерації Запоріжжя.



Також були відбиті пʼять ворожих штурмів з втратами для ворога у живій силі – щонайменше один російський військовий був знищений, ще троє дістали поранень.

Разом з тим, безпілотними авіаційними комплексами(БПАК) були знищені п’ять солдатів російської армії, ще троє ворожих солдатів були важко поранені.



Християнський корпус – об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду.



До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія»



Фото ілюстративне/Instagram батальйону "Братство"