Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Петра Порошенко принял решение предложить Главе государства ввести военное положение сроком на 60 суток, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

Порошенко обратился к Верховной Раде с просьбой поддержать это решение.

По его словам, СНБО определил необходимым ввести в Украине особый правовой режим для создания условий для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз независимости и территориальной целостности Украины.

«У нас была тщательная дискуссия военного кабинета. Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны одно предложение - это подготовка решения о введении военного положения и обращение в Верховную Раду Украины для того, чтобы она завтра по возможности, и соответствующие консультации с председателем ВР уже проведены, рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании», - сообщил Президент.

Глава государства отметил: «Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы имеем все неопровержимые доказательства относительно того, что эта агрессия, это нападение на военные корабли ВМС Украины было не ошибкой, не случайностью, а было целенаправленными действиями. В том числе и по применению оружия против украинских моряков. Применение оружия имело тяжелые последствия, шестеро моряков по предварительной информации ранены - часть ранены, часть травмированы. В том числе, двое моряков тяжело ранены».

Президент подчеркнул, что украинские моряки лишены возможности выйти в эфир и связаться со своим командованием, их судьба не известна. Он отметил: «К сожалению после квалификации действий РФ, подразделений Черноморского флота, подразделений пограничной службы ФСБ РФ как агрессии, к сожалению, мы не исключаем и других операций, в том числе наземных против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

«Поэтому я как Президент и как верховный главнокомандующий ВСУ в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного кабинета. Вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины», - сказал Порошенко.

«Я хотел бы обратиться к народным депутатам завтра прибыть в Киев на внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждение проекта решения и ответственное принятие необходимого решения для обеспечения обороны государства», - сказал Глава государства.

Он добавил: «Я обращаюсь к народным депутатам внимательно отнестись, собраться на внеочередную сессию. Поверьте, сегодня есть все основания для того, чтобы именно так реагировать ... И надеюсь, завтра Верховная Рада примет, не откладывая, ответственное решение».

Президент также подчеркнул, что введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия. «Украина будет проводить действия исключительно по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан», - подчеркнул он.

«Также это не означает изменения положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках. Но мы должны быть начеку для того, чтобы не допустить сценария, который Российская Федерация практиковала в других государствах», - подчеркнул Президент.

Президент Украины обратился к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Президент также отметил, что Украина требует срочно их передать украинской стороне с кораблями. Он призвал к деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям. Глава Украинского государства ожидает быстрой реакции на это обращение.

В свою очередь Секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания Совета заявил, что действия Российской Федерации против кораблей украинских ВМС «являются вооруженной агрессией против Украины, которая подпадает под пункты c, d статьи третьей резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974».

«Исходя из этого, СНБО определил необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности. В связи с этим Президенту предложено ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток», - сказал Турчинов.

В комментарии журналистам Секретарь СНБО сообщил, что соответствующее решение Президента должна поддержать Верховная Рада Украины, которая должна собраться 26 ноября в 16:00 на внеочередное заседание.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».