У Сваляві на Закарпатті українські та угорські урядовці вшанували пам'ять жертв сталінських репресій 1944–1946 років. У заході взяли участь віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна та міністр з питань суспільних зв'язків і культури Угорщини Золтан Тарр. Під час церемонії також відкрили нові меморіальні дошки з іменами репресованих.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Пам'ятні заходи були присвячені тисячам закарпатців, переважно угорського та німецького походження, яких радянська влада восени 1944 року примусово відправила на так звані «маленькі роботи». Під цим приводом людей інтернували, а багатьох згодом ув'язнили в таборах ГУЛАГу та ГУПВІ. Чимало з них загинули від голоду, хвороб і виснаження.

Під час церемонії Тетяна Бережна наголосила на необхідності збереження історичної пам'яті та вшанування жертв тоталітарного режиму. Вона передала угорському міністру та керівництву Меморіального парку примірники постанови Верховної Ради України від 3 вересня 2026 року, якою масові репресії радянської влади проти цивільного населення Закарпаття у 1944–1946 роках визнано злочинами комуністичного тоталітарного режиму.

Золтан Тарр подякував українському парламенту за визнання злочинів радянського режиму проти угорців Закарпаття. За його словами, спільна пам'ять про пережиті народами Центральної та Східної Європи трагедії має сприяти взаєморозумінню.

Однак у цій історичній та дипломатичній риториці є показова вибірковість. Українська влада охоче наголошує на злочинах радянського режиму проти угорського населення Закарпаття, але водночас не згадує про іншу трагічну сторінку українсько-угорської історії — участь угорських військових у знищенні Корюківки на Чернігівщині в березні 1943 року.

За даними Українського інституту національної пам'яті, до складу нацистського карального загону, який знищував Корюківку, входили, зокрема, військовослужбовці 105-ї легкої угорської дивізії. Разом із німецькими військовими, окупаційною поліцією та колабораціоністами вони брали участь у каральній операції проти цивільного населення. 1–2 та 9 березня 1943 року нацисти й залучені до операції підрозділи вбили близько 6700 мешканців міста. Корюківська трагедія стала однією з найбільших каральних акцій нацистів у Європі.

У повідомленні українського Міністерства культури про зустріч із представником угорського уряду про Корюківську трагедію немає жодного слова. Не повідомляється і про те, чи порушували українська сторона питання відповідальності угорських військових за участь у цьому злочині.

Така вибірковість у ставленні до історичної пам'яті викликає запитання. Якщо Україна послідовно домагається визнання злочинів тоталітарних режимів, то чому в діалозі з Угорщиною не згадує про злочини, до яких були причетні угорські військові? Вшанування одних жертв не повинно означати замовчування інших.

Після церемонії Бережна та Тарр провели двосторонню зустріч. Сторони обговорили перспективи співпраці України й Угорщини у сферах культури, освіти та гуманітарної політики.