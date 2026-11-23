Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Київ у кількох районах міста виникли пожежі, є постраждалі. Горять автомобілі, зокрема в центральній частині столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його попередньою інформацією, постраждалі є в Шевченківському районі. Там же, у центрі міста, внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорівся автомобіль.

Ще одна пожежа виникла в Голосіївському районі. Уламки спричинили займання автомобілів на території об'єкта критичної інфраструктури.

Київська міська військова адміністрація також повідомила про пожежу в Печерському районі, де через падіння уламків загорівся автомобіль.

У соціальних мережах повідомляють про удар російського дрона поблизу Хрещатика. Після цього в центрі Києва виникла пожежа. Ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Російські війська регулярно атакують українські міста ударними безпілотниками, ракетами та іншими видами озброєння, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Попри заперечення кремлівського керівництва, українська влада та міжнародні організації кваліфікують такі атаки як воєнні злочини.