также в разделеПроисшествия
В Европарламенте отреагировали на ситуацию в Азовском море
Действия России в Азовском море «ставят крест» на соглашении между Украиной и РФ 67
Командующий ВМС Украины: Мы готовы к возможной высадке российского десанта 44
«Евробляхеры» перекрыли границу с Польшей 107
Аваков рассказал о готовности проекта Стена 44
На Полтавщине двое мужчин устроили кровавую разборку 70
ДТП на Закарпатье: Легковушка влетела в бетонную опору 21
В Днепре нашли пропавшего 17-го ноября школьника 39
В ГПУ рассказали о продвижении в расследовании дела Гонгадзе 39
Российский военный корабль протаранил украинский буксир 251
В Кременчуге неизвестные обстреляли авто с людьми 18
Сутки в ООС: 7 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб 32
Украина усилила охрану государственной границы с Румынией 32
Сотрудники Одесского припортового завода прекращают работу из-за долгов по зарплате 45
Российский ученый рассказал о судьбе Крымского моста 170
Под Киевом 80-летний мужчина зарезал своего сына 62
Сутки в ООС: 11 обстрелов, 2 бойца ВСУ получили ранения 22
Трагедия на Одесчине: Убийца 9-летней девочки задержан 41

Российские военные захватили три корабля Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ВМС сообщил, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе. 

«После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1430 грн.
27
Теги