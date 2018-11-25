Российские военные захватили три корабля Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



«По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ВМС сообщил, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе.

«После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.