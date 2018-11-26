Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спецслужбы захватили в Керченском проливе 24 украинских моряков, сообщает Интерфакс.

«Говоря о количестве задержанных украинских моряков она (Москалькова. - Ред.) уточнила, что их всего 24 человека», - говорится в сообщении. Российский омбудсмен также добавила, что трое моряков находятся в первой керченской больнице. «Врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», - сказала она.

По словам Москальковой, с членами экипажа проводятся «процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела».

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

«Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание», - цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба.

Российский сенатор, также утверждает, что применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины «абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу».



Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.