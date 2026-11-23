Тепер, коли Ігор телефонує дружині й дітям за кордон, вони можуть просто розповісти одне одному, як минув день і що кого потішило. Раніше він раз у раз перепитував, чи все гаразд, і вибачався, що його немає поруч.

У 2022 році Ігор залишився в Україні і працював лікарем, тоді як його дружина і двоє дітей були змушені виїхати за кордон задля безпеки. У нього сформувався страх, що не зможе захистити дітей на відстані. Йому здавалося, що він замало заробляє, тож працював до виснаження. Ночами погано спав, удень йому дедалі важче було зосередитися. Під час роботи чоловікміг перевіряти новини до двадцяти разів і телефонував сусідам, щоб дізнатися, чи цілий дім.

На одній із п’яти індивідуальних психологічних консультацій у межах проєкту ZDOROVI, за фінансування Уряду Німеччини та ЄС, Ігор разом із психологинею переглянув сімейні витрати. Його внеску вистачало на потреби рідних. Лікарзвинувачував себе в тому, що залишив дружину й дітей самих. На консультаціях він повернувся до того, як вони ухвалили рішення про виїзд. Вирішили це вдвох, щоб дітям було безпечніше.

«Я зрозумів, що моя провина не допомагала моїм дітям за кордоном, а лише забирала в мене сили тут. Тепер я знаю, що я — їхній надійний тил, а не „винуватець“».

Ігор також продумав, що робитиме, якщо обстріл пошкодить житло. Поступово чоловік став рідше відкривати новини. Згодом перевіряв їх раз чи двічі на день. Під час зустрічей вони з психологинею працювали й над сном. Ігор знову міг спати по шість-сім годин поспіль і краще зосереджувався на роботі.

Загалом, щоб подолати гострий стрес і тривожність лікаря, психологиня проєкту застосовувала ряд технік та інструментів, серед яких робота над «схованими емоціями», техніки заземлення та дихальні вправи, техніка «Коло відповідальності» (допомагає розмежувати те, на що людина може впливати, за що вона відповідає, а що перебуває поза її контролем), техніка «Декатастрофізація» (допомагає людині відокремити реальні ризики від тривожних припущень, оцінити ситуацію більш об'єктивно та знайти можливі способи вирішення проблеми), а також спільно працювали над впровадженням «інформаційної гігієни» та гігієни сну.

На останній консультації Ігор обміркував іще один план. У ньому були спільні ігри онлайн і вечори, коли можна вислухати одне одного. А ще — наступна зустріч, про яку вони вже могли домовлятися.

«Турбота про українських медиків є для ZDOROVI пріоритетом №1. Лікарі, що працюють на прифронтових територіях, під постійними обстрілами, щодня стикаються з нестачею медперсоналу в лікарнях і значним надходженням пацієнтів після чергової атаки, але мужньо долають наслідки професійного вигорання і перевтоми. Проєкти психологічної підтримки медичних працівників є надважливими, адже не тільки допомагають лікарям почуватися краще, а й впливають на їхню працездатність і концентрацію, завдяки чому пацієнти отримують більш якісну медичну допомогу», зазначила Наталія Тулінова, засновниця і директорка ZDOROVI.

Ім’я героя змінено. Історію підготовлено за знеособленими матеріалами психологині проєкту. Цитату наведено зі згоди героя.

Проєкт «Допомога дітям і опікунам у Сумській та Запорізькій областях» здійснюється в межах мультидонорського проєкту «Посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи (EMPOWER)», що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) спільно з Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги та реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.