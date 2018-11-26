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Президент Украины Петр Порошенко предложит парламенту ввести военное положение на 30 дней. Об этом Порошенко заявил во время своего обращения к народу по поводу введения военного положения, сообщает 112 Украина.

«Военное положение продлится 30 дней. И завершится в середине декабря. Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с конституцией 31 марта 2019. Как верховный главнокомандующий я приложу все усилия, чтобы уложиться в эти сжатые сроки и за месяц выжать максимум возможности для повышения нашей готовности отразить возможное полномасштабное наступление страны-агрессора России», - сказал Порошенко. 

Порошенко заявил, что ввел военное положение с 9 утра 28 ноября. 

Также Президент заявил, что прав и свобод человека введение военного положения не коснется, однако в документе, который внесен в Верховную Раду, нормы об ограничениях все же содержатся. 

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».
ForUm

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