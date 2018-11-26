В ФСБ РФ подтвердили захват кораблей Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ФСБ отметили, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

С целью принудительной остановки военных кораблей, по данным ФСБ, применялось оружие; трем раненым оказали медицинскую помощь. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет.

В ФСБ также информировали, что «по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело».

В ведомстве сообщили, что «Украине известен порядок прохождения через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу военных кораблей». Этот порядок, как заметила служба, раньше использовался для осуществления мирного прохода. В ФСБ подчеркнули, что «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий».

ФСБ сообщила о намерении «предать гласности доказательства доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории».

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.