также в разделеПолитика
Порошенко призвал украинцев противостоять попыткам России добиться снятия санкций 10
Мы вместе создаем сейчас новую и свободную Украину: Порошенко посетил конгресс украинцев 12
ФРГ готовит в ООН предложение о размещении миротворцев на Донбассе 19
Президент Латвии посетил зону проведения ООС 21
Климкин не будет обсуждать с Венгрией законодательство Украины 18
В МИД прокомментировали провокацию России в Черноморском регионе 271
Вейонис: Украина является для нас примером достижения стратегических целей 26
Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации в Украине 75
Украина поднимет вопрос милитаризации Черноморского региона в ООН 25
Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор лежит на России 310
Порошенко и Вейонис отметили развитие экономического сотрудничества Латвии и Украины 18
Кличко: Украинцы помнят свою историю и борются свое будущее 22
Украина и Молдова добились успеха в продвижении «Дорожной карты», - встреча глав правительств 23
Встреча Вейониса и Порошенко: Латвия полностью поддерживает Украину 25
Порошенко наградил губернатора Черновицкой области и уволил его 27
Порошенко наградил президента Латвии орденом Ярослава Мудрого 21
Порошенко проводит встречу с президентом Латвии Вейонисом 26
В БПП ответили на обвинения в размещении антирекламы Тимошенко 574

Как передает пресс-служба ВМС ВС Украины со ссылкой на Керчтрафикконтроль на проходе у моста перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

Кроме этого, как отметили в пресс-службе, был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.

В тоже время, как сообщает российское агентство ТАСС, еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей Военно-морских сил Украины в российские территориальные воды, пограничники ФСБ России принимают все меры, чтобы пресечь провокацию. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

«Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации», - говорится в сообщении.

В ФСБ также добавили, что «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий».

Как сообщалось ранее, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1430 грн.
102
Теги