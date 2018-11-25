Как передает пресс-служба ВМС ВС Украины со ссылкой на Керчтрафикконтроль на проходе у моста перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

Кроме этого, как отметили в пресс-службе, был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.

В тоже время, как сообщает российское агентство ТАСС, еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей Военно-морских сил Украины в российские территориальные воды, пограничники ФСБ России принимают все меры, чтобы пресечь провокацию. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

«Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации», - говорится в сообщении.

В ФСБ также добавили, что «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий».

Как сообщалось ранее, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.