Сьогодні у Київській області оголошено День жалоби за людьми, які загинули внаслідок російської атаки 22 листопада. У регіоні приспустять державні прапори та обмежать розважальні заходи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, на знак скорботи та пам'яті про загиблих на Київщині приспустять Державні Прапори України. Також обмежать проведення розважальних заходів і гучне виконання музики.

Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі в кількох населених пунктах області. Зокрема, у Вишневому кількість загиблих зросла до двох людей. За останніми даними, постраждали семеро людей.

Ще одна людина загинула в Білоцерківському районі. Російський удар спричинив пожежу в приватному будинку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. Ще четверо людей постраждали. Одну жінку госпіталізували з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, інша зазнала травм через вибухову хвилю.

Крім того, у Білій Церкві внаслідок падіння уламків російського безпілотника поблизу магазину поранення отримали двоє людей. Їх госпіталізували. Також пошкоджено приватний будинок, два автомобілі та будівлю підприємства.

Як повідомляло раніше ForUa, у Кривому Розі внаслідок російського удару загинули семирічний хлопчик і 20-річна медикиня.