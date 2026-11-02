Росія вперше за 18 років планує перенести грудневі виплати військовим

Міністерство оборони Росії планує перенести виплату грудневої зарплати військовослужбовцям на січень наступного року. Таку зміну пропонують запровадити на тлі зростання дефіциту державного бюджету та погіршення фінансової ситуації в країні.

Про це свідчить проєкт наказу російського Міноборони, на який звернули увагу видання «Верстка» та Bloomberg.

Раніше правила, що діяли ще з радянських часів, зобов’язували виплачувати військовослужбовцям усі належні за грудень кошти до кінця календарного року. Тепер оборонне відомство пропонує змінити цей порядок.

Згідно з проєктом документа, починаючи з 2026 року зарплату за грудень військовим виплачуватимуть із 11 до 21 січня наступного року. Водночас зміна не стосуватиметься військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. Їм, як і раніше, планують перераховувати грудневі виплати до 25 грудня.

Видання «Верстка» зазначає, що це буде перше перенесення грудневих виплат щонайменше за 18 років.

Рішення розглядають на тлі зростання бюджетного дефіциту Росії. За підсумками року державні витрати можуть приблизно на 10% перевищити початковий план і сягнути 48,5 трлн рублів, або близько 602 млрд доларів.

Водночас річний дефіцит бюджету, за прогнозами, може зрости до 7,3 трлн рублів — 3,2% ВВП. Ще у вересні очікувалося, що він становитиме близько 2,2% ВВП.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань, зі свого боку, запропонував спрямувати заморожені російські державні активи на виплату Україні потенційної компенсації на мільярди євро. Ідеться про відшкодування збитків після двох рішень Європейського суду з прав людини проти Росії.