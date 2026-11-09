Ворог зосередив майже всю стратегічну авіацію на одному аеродромі

Росія, ймовірно, зосередила на авіабазі «Українка» на Далекому Сході майже всі свої стратегічні бомбардувальники. На летовищі перебувають 10 літаків Ту-160 і 37 Ту-95МС, які російська армія використовує для ракетних ударів по Україні, повідомляє Defense Express із посиланням на дані AviVector.

Зазначається, що з початку листопада Росія перекинула на авіабазу ще вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та один Ту-160. Імовірно, літаки розміщені просто неба. За оцінкою експертів, така концентрація стратегічної авіації на одному аеродромі, ймовірно, відбувається вперше від початку повномасштабної війни.

Однією з причин такого рішення могла стати незавершеність будівництва захисних ангарів на авіабазі «Енгельс». Перебазувати літаки на Далекий Схід виявилося для росіян простіше, ніж забезпечити їм належний захист на основному летовищі. Про плани збудувати на «Енгельсі» до 20 укриттів-ангарів для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 стало відомо ще у квітні 2025 року. Перші конкретні дані про будівництво з'явилися в червні 2026-го. Однак супутникові знімки за жовтень 2026 року свідчать, що роботи так і не просунулися далі зведення каркасів майбутніх споруд.

У результаті Росії доводиться переганяти дефіцитні стратегічні літаки на відстань майже 5400 кілометрів в один бік. Це означає додаткові логістичні труднощі під час підготовки масованих ракетних атак по Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має переваг на фронті, але має успіхи у повітряних атаках на мирні міста.