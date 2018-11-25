Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины, передает УНН.

Как сообщается, сегодня, 25 ноября, кораблями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

«О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец «осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины», - сообщили в ВМС.

Отмечается, что пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого повреждено главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик.

«Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями. Итак, РФ в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права. Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам», - резюмировали в ВМС ВС Украины.

Как сообщалось ранее, Украина будет соответственно реагировать на угрозы со стороны России не только в Азовском, но и в Черном моря.