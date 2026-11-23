У Димері Київської області рятувальники виявили під завалами житлового будинку тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок російської атаки. Кількість жертв удару зросла до п’яти, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, російські війська атакували населений пункт ударним безпілотником типу Shahed.

Унаслідок влучання було зруйновано під’їзд житлового будинку. Рятувальники продовжують роботи на місці трагедії.

Як повідомляло раніше ForUa, у Кривому Розі внаслідок російського удару загинули семирічний хлопчик і 20-річна медикиня.